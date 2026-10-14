Exportstarke Unternehmen haben dagegen bessere Chancen, mehr Geld zu verlangen, weil die Auslandsnachfrage stark ‌bleibt. Ein Indiz dafür sind die unerwartet deutlich gestiegenen Erzeugerpreise, die die Preise ab Werktor messen: Sie wuchsen im September mit 5,0 Prozent überraschend stark und zugleich ​so kräftig wie seit Juni 2022 nicht mehr. Die Daten ​belegen eine ungleichmässige Erholung der chinesischen Wirtschaft, die ​stärker von den Exporten als vom heimischen Konsum getragen wird.