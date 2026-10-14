Im Handel mit Deutschland stiegen die Exporte im September deutlich um 31,4 Prozent, während die Importe mit einem Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr niedrig blieben. Auch in die EU exportierte die Volksrepublik im September deutlich mehr (25,3 Prozent) als sie von dort importierte (plus 0,7 Prozent).