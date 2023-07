In China macht sich der Staatsrat an die Umsetzung der vom Politbüro - dem höchsten Entscheidungsgremium der Volksrepublik - beschlossenen Förderung des Konsums. Die Förderung beim Kauf von Elektroautos und des Tourismus solle ausgeweitet werden, geht aus einem am Montag vom Staatsrat veröffentlichten Dokument hervor. Ausserdem sollen Wohnungsmieten gesenkt werden. Die "fundamentale Rolle" des Konsums für die wirtschaftliche Entwicklung solle voll zur Geltung gebracht werden, heisst es.