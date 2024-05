Bei einem Besuch in Brüssel am Mittwoch sagte Campbell vor Reportern, es sei dringend notwendig, dass die europäischen und Nato-Länder «eine kollektive Botschaft der Besorgnis an China über seine Handlungen senden, die wir als destabilisierend im Herzen Europas betrachten.» Die chinesische Botschaft in Washington erklärte letzten Monat, dass Peking die Ausfuhr von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck im Einklang mit den Gesetzen und Vorschriften überwache. Die normalen Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und Russland stünden mit den Regeln der Welthandelsorganisation und den Grundsätzen des Marktes überein.