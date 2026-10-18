Die Ausfuhren des Kraftstoffs legten im Vergleich zum Vorjahresmonat um 262,3 Prozent auf 1,85 Millionen Tonnen zu, wie aus Daten der Zollbehörde vom Sonntag hervorgeht. Hintergrund ist ein weltweit knappes Angebot, da der Iran-Krieg und andere Konflikte die Produktion im Nahen Osten und in Russland beeinträchtigen.
Insgesamt stiegen die chinesischen Exporte von raffinierten Ölprodukten im September im Vergleich zum Vorjahr um 39,4 Prozent auf 7,16 Millionen Tonnen. Dies entspricht zudem einem Zuwachs von 19 Prozent im Vergleich zum Vormonat.
China hatte die Ausfuhren von Kraftstoffen wie Diesel, Benzin und Kerosin Mitte März beschränkt, um die eigene Versorgung angesichts der geopolitischen Risiken zu sichern. Die Regierung lockerte diese Beschränkungen jedoch Mitte Juli wieder. In den ersten neun Monaten des Jahres sanken die Exporte von raffinierten Ölprodukten insgesamt um 3,7 Prozent auf 41,4 Millionen Tonnen.
(Reuters)