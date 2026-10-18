China hatte die ‌Ausfuhren von Kraftstoffen wie Diesel, Benzin und Kerosin Mitte März beschränkt, um die eigene Versorgung angesichts ​der ​geopolitischen Risiken zu ⁠sichern. Die Regierung lockerte diese ​Beschränkungen jedoch Mitte ⁠Juli wieder. In den ersten neun Monaten ‌des Jahres sanken die Exporte von raffinierten Ölprodukten insgesamt um 3,7 Prozent auf ‌41,4 Millionen Tonnen.