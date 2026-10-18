Die Ausfuhren des Kraftstoffs ⁠legten im Vergleich zum Vorjahresmonat um 262,3 Prozent auf ‌1,85 Millionen Tonnen zu, wie aus ‌Daten der Zollbehörde ​vom Sonntag hervorgeht. Hintergrund ist ein weltweit knappes Angebot, da der Iran-Krieg und andere Konflikte die Produktion im Nahen Osten und in Russland ‌beeinträchtigen.

Insgesamt stiegen die chinesischen Exporte von raffinierten Ölprodukten im September im Vergleich zum Vorjahr um 39,4 ​Prozent auf 7,16 Millionen Tonnen. ​Dies entspricht zudem einem Zuwachs ​von 19 Prozent im Vergleich zum Vormonat.

China hatte die ‌Ausfuhren von Kraftstoffen wie Diesel, Benzin und Kerosin Mitte März beschränkt, um die eigene Versorgung angesichts ​der ​geopolitischen Risiken zu ⁠sichern. Die Regierung lockerte diese ​Beschränkungen jedoch Mitte ⁠Juli wieder. In den ersten neun Monaten ‌des Jahres sanken die Exporte von raffinierten Ölprodukten insgesamt um 3,7 Prozent auf ‌41,4 Millionen Tonnen.

(Reuters)