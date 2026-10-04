Chinesische Hersteller von Elektroautos liefern sich einen technologischen Wettlauf um immer kürzere Ladezeiten. So stellte zuletzt Geely ein neues Schnellladesystem vor, das eine Batterie in 4,5 Minuten von zehn auf ‌70 Prozent ⁠aufladen kann. Um den Kunden die Reichweitenangst zu nehmen und die Nachfrage auf dem weltweit grössten Automarkt anzukurbeln, ⁠entwickeln auch BYD und Li Auto Systeme, die eine E-Auto-Batterie in etwa fünf Minuten aufladen sollen. Dies entspricht in etwa der ‌Dauer eines Tankstopps bei einem Benziner. Das Laden mit Megawatt-Leistung birgt jedoch technische ‌Risiken wie Brandgefahr, einen schnelleren Verschleiss der Batterien ​und eine mögliche Überlastung der Stromnetze.