Das Statistikamt verwies auf positive Veränderungen in den ersten neun Monaten des Jahres, warnte jedoch zugleich vor anhaltenden Problemen durch eine ​schwache Nachfrage und ein komplexes internationales Umfeld. Die Führung ​in Peking hat sich in diesem Jahr stark ​auf den Export als Wachstumsmotor verlassen. Dieser Sektor gerät durch eskalierende Handelsspannungen mit der Europäischen Union (EU) ‌jedoch zunehmend unter Druck. Eine starke Industrieproduktion und florierende Exporte verdecken zudem eine schwache Binnennachfrage und zurückhaltende private Investitionen. So stieg etwa die tägliche Rohstahlproduktion im September dank starker ​Ausfuhren an, ​während die heimische Nachfrage wegen ⁠der anhaltenden Immobilienkrise flau blieb.