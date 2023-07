Im Jahresvergleich wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den Monaten April bis Juni um 6,3 Prozent und blieb damit unter der Wachstumsprognose von 7,3 Prozent, wie Daten das Statistikamts in Peking am Montag zeigten. Gegenüber dem Vorquartal wuchs das BIP um 0,8 Prozent, nach plus 2,2 Prozent in den ersten drei Monaten. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,5 Prozent gerechnet.