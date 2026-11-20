Chinas Zentralbank hat ihre Leitzinsen im November den 18. Monat in Folge unverändert gelassen. Der einjährige Referenzzins für Bankkredite (LPR) liege weiterhin bei 3,00 Prozent und der fünfjährige LPR bei 3,50 Prozent, teilte die Notenbank am Freitag mit. Die Entscheidung entsprach den Erwartungen der Finanzmärkte. In einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters unter 28 Marktteilnehmern hatten 82 Prozent mit stabilen Zinsen gerechnet, fünf Experten hatten eine Senkung erwartet. Da die Zinsmargen der Banken unter Druck stünden, gebe es für sie wenig Anreiz, die Kreditkosten zu senken, hiess es am Markt. Zudem habe die Zentralbank (PBOC) ihren geldpolitischen Fokus auf einen Tagesgeldsatz verlagert. «Der neue Tagesgeldsatz von 1,25 Prozent liegt unter dem bisherigen Sieben-Tage-Satz von 1,40 Prozent und trägt dazu bei, die kurzfristigen Finanzierungskosten zu senken», erklärte Chefvolkswirtin Selena Ling von der Bank OCBC.
Die chinesische Notenbank hatte in diesem Monat ihren wichtigsten Leitzins formell vom Sieben-Tage-Satz auf den sogenannten Overnight-Reverse-Repo-Satz umgestellt. Analysten zufolge soll dieser Schritt die Finanzierungsbedingungen erleichtern und die Wirtschaft stützen. Die Änderung senkte die Untergrenze des Zinsrahmens faktisch um 15 Basispunkte und reduzierte damit die Kreditkosten für Finanzinstitute. Die PBOC hatte zudem mitgeteilt, sie werde die Preisbildung für Kredite künftig auf breiter gefächerte Referenzwerte stützen und den Tagesgeldsatz als zusätzliche Richtgrösse hervorheben. Die chinesische Wirtschaft hatte im Oktober erneut Schwächesignale gesendet: Die Industrieproduktion verlangsamte sich und der Konsum blieb schwach.
(Reuters)