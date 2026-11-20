Chinas Zentralbank hat ihre Leitzinsen im November den 18. Monat in ‌Folge ⁠unverändert gelassen. Der einjährige Referenzzins für Bankkredite (LPR) liege weiterhin bei 3,00 ⁠Prozent und der fünfjährige LPR bei 3,50 Prozent, teilte die Notenbank am ‌Freitag mit. Die Entscheidung entsprach den Erwartungen der ‌Finanzmärkte. In einer Umfrage der ​Nachrichtenagentur Reuters unter 28 Marktteilnehmern hatten 82 Prozent mit stabilen Zinsen gerechnet, fünf Experten hatten eine Senkung erwartet. Da die Zinsmargen der Banken unter Druck stünden, gebe es für sie wenig Anreiz, die ‌Kreditkosten zu senken, hiess es am Markt. Zudem habe die Zentralbank (PBOC) ihren geldpolitischen Fokus auf einen Tagesgeldsatz verlagert. «Der neue Tagesgeldsatz von 1,25 Prozent ​liegt unter dem bisherigen Sieben-Tage-Satz von 1,40 Prozent ​und trägt dazu bei, die ​kurzfristigen Finanzierungskosten zu senken», erklärte Chefvolkswirtin Selena Ling von der Bank OCBC.