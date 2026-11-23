Die Notenbank sei bereit, ​mit den EU-Institutionen zusammenzuarbeiten, um gegenseitigen Respekt sowie eine offene Kooperation zu wahren und Meinungsverschiedenheiten durch Dialog und Beratungen zu bewältigen. Eine intensivere Kommunikation zwischen China und der EU zu makroökonomischen und finanzpolitischen Fragen ‌werde dazu beitragen, das gegenseitige Verständnis und Vertrauen zu stärken, so Pan. Auf einem G20-Treffen im Oktober verteidigte der chinesische Zentralbankchef die Linie ​Pekings. Er betonte, dass bei der Betrachtung globaler Ungleichgewichte ​nicht nur auf die Leistungsbilanz und ​Wechselkursanpassungen geachtet werden dürfe.