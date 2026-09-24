Die deutschen Autobauer konnten ihre Auslieferungen im Jahresverlauf nur ​um 2,6 Prozent auf 3,1 Millionen Fahrzeuge steigern - ​damit haben BMW und ​Volkswagen Group, Mercedes-Benz und Opel gemeinsam einen Marktanteil von 41 Prozent, ‌etwa ein Prozentpunkt weniger als vor Jahresfrist. Die wachsende Konkurrenz aus China setzt die kriselnde deutsche Autoindustrie immer stärker unter Druck. ​Die ​Rufe nach höheren ⁠Zöllen und strengeren Auflagen zu lokaler Produktion ​werden deshalb lauter.