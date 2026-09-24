Im August konnten die Hersteller BYD, Chery, Geely, Leapmotor und SAIC (MG) zusammen ihren Marktanteil in der Europäischen Union (EU) gegenüber dem Vorjahresmonat um gut vier Prozentpunkte auf 10,8 Prozent ausbauen, wie aus der Statistik des europäischen Herstellerverbandes ACEA am Donnerstag hervorging.
Von Januar bis August verkauften sie gut 725.000 Elektro- und Hybridautos (Marktanteil 9,6 Prozent) - zwei Drittel mehr als im gleichen Zeitraum 2025. Der Gesamtmarkt legte unterdessen um 5,3 Prozent auf 7,55 Millionen Pkw zu.
Die deutschen Autobauer konnten ihre Auslieferungen im Jahresverlauf nur um 2,6 Prozent auf 3,1 Millionen Fahrzeuge steigern - damit haben BMW und Volkswagen Group, Mercedes-Benz und Opel gemeinsam einen Marktanteil von 41 Prozent, etwa ein Prozentpunkt weniger als vor Jahresfrist. Die wachsende Konkurrenz aus China setzt die kriselnde deutsche Autoindustrie immer stärker unter Druck. Die Rufe nach höheren Zöllen und strengeren Auflagen zu lokaler Produktion werden deshalb lauter.
Der Hochlauf von Elektroautos kommt in der EU unterdessen voran. In den ersten acht Monaten 2026 erhöhte sich ihr Marktanteil mit 1,64 Millionen Neuzulassungen um sechs Prozentpunkte auf 21,7 Prozent. Getrieben wurde das Wachstum von Frankreich (plus 74 Prozent), Deutschland (plus 53 Prozent) und Dänemark (plus 41 Prozent).
(Reuters)