Ein Grund der höheren Einstufung chinesischer Autos ist laut Verivox fehlende Erfahrung der Versicherer mit der Schadenhäufigkeit. «Bei neuen Modellen lassen sich das Schadenrisiko und die Reparaturkosten oft nur schätzen und sie werden vorsorglich in höhere Typklassen eingestuft», sagte Aljoscha Ziller, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich. Viele chinesische Autohersteller seien erst seit wenigen Jahren auf dem deutschen Markt. «Dadurch fehlen den Versicherern auch Erfahrungswerte mit den Produzenten selbst sowie den Ersatzteilkosten und -Verfügbarkeiten.»