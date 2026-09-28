Die Verlängerung der Zollpause im Handelsstreit mit den USA bis zum 10. Januar 2027 hat beiden Seiten nach Angaben der ‌chinesischen ⁠Regierung Zeit zur Bewertung der Umsetzung ihrer Vereinbarungen gegeben. Zugleich könne über das weitere ⁠Vorgehen zur Lösung der wirtschaftlichen Probleme beraten werden, teilte das Handelsministerium am Montag in Peking mit. ‌Das Ministerium bestätigte damit die Fristverlängerung, die auf ‌das zweite Treffen von Präsident Xi Jinping ​und US-Präsident Donald Trump in diesem Jahr in der vergangenen Woche in Washington folgte. Dieser Schritt schaffe ein «relativ stabiles und berechenbares politisches Umfeld» für die Zusammenarbeit von Unternehmen und weitere aktive Gespräche.