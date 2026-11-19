Alibaba-Chef Eddie Wu hat für einen Zeitraum von drei Jahren Investitionen von mehr als 53 Milliarden Dollar zugesagt, um ein ganzes Portfolio an Diensten und Geschäftsbereichen aufzubauen - diese reichen von KI-Modellen bis hin zu Chips. Das Unternehmen nahm im August durch einen Aktienverkauf in Hongkong rund 10,2 Milliarden Dollar ein, nachdem Wu zuvor erklärt hatte, dass die Ausgaben die ursprünglichen Ziele übersteigen würden. Zudem hat das Unternehmen gerade sein wichtigstes grosses Sprachmodell, Qwen4-Max, aktualisiert.