Die Transaktion sei zu einem Preis von 44,25 Franken pro Aktie erfolgt, teilte AMS am späten Dienstagabend mit. Mit dem Verkauf der eigenen Aktien löst AMS rechnerisch damit gut 148 Millionen Franken. Die Platzierung erfolgte allerdings etwas unter dem letzten Kurs der AMS-Aktien. Die Titel waren am Dienstagabend bei 45,38 Franken aus dem Handel an der Schweizer Börse gegangen.

AMS-CEO im cash-Interview - «Mit Osram bilden wir den globalen Champion für Sensoren-Lösungen» https://t.co/5Y7EMgogmT — cash (@cashch) February 11, 2020

AMS hatte am Dienstagmorgen einen deutlichen Umsatz und Gewinnanstieg für das vierte Quartal sowie für das Gesamtjahr 2019 vermeldet und damit die Erwartungen der Analysten übertroffen. Das österreichische Unternehmen möchte den Lichttechnikkonzern Osram übernehmen, wobei das deutsche Unternehmen in dem Kaufangebot mit bis zu 4,6 Milliarden Euro bewertet wird.

(AWP)