Viele Technologiekonzerne entwickeln derzeit eigene Spezialprozessoren für Künstliche Intelligenz (KI). Dabei ​setzen sie ​meist auf die Entwürfe des ⁠Chipdesigners Arm, der im Gegenzug Lizenz- und ​Nutzungsgebühren erhält. Halbleiter auf Basis ⁠dieser Architektur gelten als besonders energieeffizient und finden sich in ‌fast allen Smartphones. Inzwischen bietet Arm auch komplette KI-Prozessoren an. Im laufenden Geschäftsjahr 2026/2027 erwarte er einen Umsatz mit ‌diesen Chips in Höhe von zwei Milliarden Dollar, sagte ​Konzernchef Haas in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters.