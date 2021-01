Zum Einsatz kommen soll das Modul bei Anwendungen mit geringen Massen wie Wearables oder im Gesundheitswesen, wie U-Blox am Dienstag mitteilte. Das winzige Mobilfunkmodul vereine sogenannte LPWA-Konnektivität (Low-Power-Wide-Area) und Navigationssatelliten-Technologie und biete eine sehr hohe Positionsgenauigkeit, heisst es weiter. Zudem verfüge des Modul über eine hohe Mobilfunk-Übertragungsleistung (23 dBm), die garantiere, dass die Endgeräte unter allen Signalbedingungen effektiv arbeiteten - selbst am Rand von Mobilfunknetzzellen, unter der Erde oder in anderen anspruchsvollen Szenarien.

Das Gerät sei dabei optimiert für energiesparende und batterieabhängige Anwendungen und wende sich damit an häufige Schwachpunkte bei Anwendungen mit geringen Massen, wie etwa bei Wearables und vernetzten medizinischen Geräte.

(AWP)