Das Thema sei während des Besuchs des stellvertretenden US-Handelsministers Don Graves in den Niederlanden und in Belgien Ende Mai und Anfang Juni zur Sprache gekommen, als das Thema Lieferketten erörtert wurde. Während der Reise hatte Graves auch den Hauptsitz von ASML in Veldhoven besucht und Konzernchef Peter Wennink getroffen.

Die von Washington vorgeschlagene Beschränkung würde ein bestehendes Moratorium für den Verkauf der fortschrittlichsten Produktionssysteme an China ausweiten. Die Volksrepublik hat sich zum Ziel gesetzt, in der Chip-Herstellung eine weltweit führende Position zu erreichen. Die niederländische Regierung habe zusätzlichen Exportbeschränkungen für ASML in Bezug auf chinesische Chiphersteller noch nicht zugestimmt, berichten darüber informierte Personen.

Das US-Handelsministerium und das niederländische Aussenministerium lehnten Stellungnahmen ab. Eine ASML-Sprecherin betonte, die Debatte sei nicht neu. “Es wurden noch keine Entscheidungen getroffen und wir möchten weder spekulieren noch Gerüchte kommentieren”, führte sie aus. ASML ist der weltweit führende Hersteller von Lithografiesystemen, die für entscheidenden Schritt bei Chip-Produktion unerlässlich sind.

(Bloomberg)