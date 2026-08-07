Der Vertrag zu den unbesicherten befristeten und revolvierenden Fazilitäten setzt sich aus drei fest zugesagten Tranchen zusammen. 150 Millionen stammen aus einem Mehrwährungskreditrahmen, der um 30 Million erhöht wird. Weitere 125 Millionen stammen aus einem amortisierenden befristeten Kredit, der bei Abschluss vollständig in Anspruch genommen und in jährlichen Tranchen von 25 Millionen zurückgeführt wird. Die restlichen 150 Millionen fliessen aus einem befristeten Akquisitionskredit mit endfälliger Rückzahlung zu. Darüber hinaus umfasst die Vereinbarung einen nicht zugesagten Terminkredit von bis zu 120 Millionen Franken.