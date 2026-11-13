Cisco hatte ​zuletzt seine KI-Anstrengungen mit ​Investitionen in Halbleiter- und Optik-Technologien verstärkt. Der Konzern profitiert nun ‌davon, dass grosse Tech-Unternehmen ihre massiven Ausgaben über reine KI-Prozessoren hinaus auf Switches und Router ausweiten, die ​zur ​Vernetzung grosser Rechenzentren erforderlich ⁠sind. Cisco schraubte daher ​seine Prognose für ⁠den Umsatz mit KI-Infrastruktur für Betreiber von Grossrechenzentren von ‌7,5 auf neun Milliarden Dollar nach oben. Zudem entwickelt das Unternehmen Software-Werkzeuge, mit ‌denen Firmen eigene KI-Agenten erstellen können, ​um ihre IT-Infrastruktur vor Cyberangriffen zu schützen.