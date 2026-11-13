Für das Geschäftsjahr 2027 rechen man nun mit Erlösen zwischen 74,8 und 75,8 Milliarden Dollar, nach zuvor 72,2 bis 73,4 Milliarden, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss mit. Im abgelaufenen Quartal übertraf Cisco mit einem Umsatz von 18,5 Milliarden Dollar die durchschnittlichen Erwartungen von 18,14 Milliarden. «Wir befinden uns in der absoluten Frühphase eines mehrjährigen Netzwerk-Superzyklus», erklärte Konzernchef Chuck Robbins. Die Cisco-Aktie notierte nachbörslich kaum verändert.
Cisco hatte zuletzt seine KI-Anstrengungen mit Investitionen in Halbleiter- und Optik-Technologien verstärkt. Der Konzern profitiert nun davon, dass grosse Tech-Unternehmen ihre massiven Ausgaben über reine KI-Prozessoren hinaus auf Switches und Router ausweiten, die zur Vernetzung grosser Rechenzentren erforderlich sind. Cisco schraubte daher seine Prognose für den Umsatz mit KI-Infrastruktur für Betreiber von Grossrechenzentren von 7,5 auf neun Milliarden Dollar nach oben. Zudem entwickelt das Unternehmen Software-Werkzeuge, mit denen Firmen eigene KI-Agenten erstellen können, um ihre IT-Infrastruktur vor Cyberangriffen zu schützen.
(Reuters)