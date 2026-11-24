Nun sieht sich Warsh, der im Mai eine Führungsposition bei der Fed übernahm, mit einer ähnlichen Spannung konfrontiert. Die Zentralbank hatte im September - erstmals seit drei Jahren - die Zinsen angehoben und versprochen, die Inflation zügiger wieder auf ihr Ziel von 2 Prozent zurückzuführen. Selbst während des Kurssturzes an den Aktienmärkten in der vergangenen Woche betonten zwei Fed-Vertreter, dass die Kreditkosten weiter steigen müssten.