Das aktuelle Umfeld weist Ähnlichkeiten mit der Lage vor acht Jahren auf. Damals kaschierte eine robuste US-Wirtschaft eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Aussichten, bevor sich die Schwäche auf die gesamten Aktienmärkte ausweitete, so Frank Flight, Leiter Makro-Strategie bei Citadel Securities, in einer Notiz vom Wochenende.
Wie damals steige der Dollar, während zyklische Aktien nachgeben. Gleichzeitig zeigt sich die amerikanische Notenbank Federal Reserve entschlossen, ihre Geldpolitik straff zu halten. Deshalb dürften die Anleiherenditen auf einem hohen Niveau bleiben, erklärte Flight von Citadel weiter. Händler erwarten, dass die US-Zentralbank im nächsten Monat die Zinsen anheben wird, um die Inflation zu zügeln.
Ein solches Szenario belastete in den vergangenen drei Monaten wachstumssensible US-Sektoren wie die Bereiche Industrie, Rohstoffe und Energie, bevor es am Montag an den US-Aktienmärkten zu einer deutlichen Erholung kam.
«In beiden Zeiträumen verschleierten die Sonderstellung der USA und eine robuste Binnenwirtschaft die Verschlechterung der Wachstumsaussichten. Damals kam der Handelskrieg mit China hinzu, heute ist es die Auseinandersetzung mit dem Iran», schrieb der Stratege von Citadel weiter. «Es liegt nahe, anzunehmen, dass die jüngste Korrektur die Verschlechterung der Aussichten bereits weitgehend eingepreist hat - doch die Erfahrungen aus dem Jahr 2018 bieten diesbezüglich wenig Grund zur Beruhigung.»
Dennoch notiert der Leitindex weiterhin etwa 7 Prozent unter seinem Rekordschlussstand von Anfang Oktober, da Investoren dem Boom im Bereich der künstlichen Intelligenz sowie den erwarteten Zinserhöhungen durch die Fed zunehmend skeptisch gegenüberstehen.
Auch 2018 befand sich die Fed in einem Zyklus strafferer Geldpolitik. Damals sorgte der Vorsitzende Jerome Powell für Unruhe an den Märkten, als er erklärte, die Zinsen seien noch «weit» von einem neutralen Niveau entfernt.
Bis Dezember 2018 war der S&P 500 gegenüber seinem Höchststand im September um fast 20 Prozent gefallen - ein Kurssturz, der die Investoren Stanley Druckenmiller und Kevin Warsh dazu veranlasste, die Fed zu einer Unterbrechung ihrer geldpolitischen Straffung zu drängen.
Nun sieht sich Warsh, der im Mai eine Führungsposition bei der Fed übernahm, mit einer ähnlichen Spannung konfrontiert. Die Zentralbank hatte im September - erstmals seit drei Jahren - die Zinsen angehoben und versprochen, die Inflation zügiger wieder auf ihr Ziel von 2 Prozent zurückzuführen. Selbst während des Kurssturzes an den Aktienmärkten in der vergangenen Woche betonten zwei Fed-Vertreter, dass die Kreditkosten weiter steigen müssten.
Noshad Shah, Leiter des Vertriebs für festverzinsliche Anlagen in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika bei Citadel Securities, erklärte zudem, Investoren sollten nicht davon ausgehen, dass «eine Schwäche am Aktienmarkt zu einer geldpolitischen Entspannung führen wird». Anders als 2018 liegt die zugrunde liegende Inflation derzeit bei über 3 Prozent - und damit deutlich über dem 2-Prozent-Ziel der Fed.
Das Risiko besteht laut Shah darin, dass eine restriktivere Geldpolitik der Fed auf eine Verlangsamung des KI-getriebenen Investitionszyklus trifft, der bislang das US-Wachstum gestützt hat. Shah merkte in einer separaten Analyse an, dass die Wirtschaft in eine «weniger nachsichtige Phase» eintrete: Die fiskalische Unterstützung lässt nach, die Finanzierungsbedingungen verschärfen sich, und der KI-Boom verliert an Schwung.
«Daraus ergibt sich ein unangenehmes Szenario: Die Fed stemmt sich weiterhin gegen die Inflation, während sich gleichzeitig die Wachstumserwartungen für die Zukunft verschlechtern», so Shah. «Die erste Anpassung dürfte sich in einer flacheren Zinskurve und weiterem Druck auf risikobehaftete Anlageklassen niederschlagen.»
(Bloomberg/cash)