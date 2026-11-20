Nachdem die Geschäfte mit einem Standard-Risikomodell erfasst ​worden seien, sei der ​Wert der risikogewichteten ​Aktiva deutlich in die Höhe geschnellt. Citigroup ‌teilte mit, das Problem sei im Sommer erkannt und gelöst worden. ​Die ​Tochtergesellschaft habe ⁠die regulatorischen Mindestanforderungen durchgehend erfüllt. ​Zudem habe ⁠die Bank Kapital zugeschossen, um die ‌Puffer sofort wiederherzustellen.