Die US-Grossbank Citigroup hat Insidern zufolge Geschäfte bei einer europäischen Tochtergesellschaft falsch verbucht und damit ihre risikogewichteten Aktiva um etwa 35 Milliarden Dollar unterschätzt. Das Wall-Street-Institut habe bei seiner britischen Wertpapiereinheit ein internes, von den Aufsichtsbehörden nicht genehmigtes Modell verwendet, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag (Ortszeit).
Nachdem die Geschäfte mit einem Standard-Risikomodell erfasst worden seien, sei der Wert der risikogewichteten Aktiva deutlich in die Höhe geschnellt. Citigroup teilte mit, das Problem sei im Sommer erkannt und gelöst worden. Die Tochtergesellschaft habe die regulatorischen Mindestanforderungen durchgehend erfüllt. Zudem habe die Bank Kapital zugeschossen, um die Puffer sofort wiederherzustellen.
(Reuters)