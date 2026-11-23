Ashland hat den Sitz im US-Bundesstaat Delaware und verfügt laut Bloomberg über einen Marktwert von 3,3 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen produziert eine Reihe von Zusatzstoffen und Spezialchemikalien, die in der Pharmaindustrie, im Bau und bei der Herstellung von Körperpflegeprodukten zum Einsatz kommen. Ashland habe zudem im Juli eine Einigung mit dem aktivistischen Investor Ancora Holdings Group erzielt und sich daraufhin zum Verkauf angeboten.