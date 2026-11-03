Während der Umsatz im dritten Quartal 2026 zulegte, nahmen die Gewinnzahlen etwas ab. Der Chemiekonzern Clariant bekräftigte dennoch die Ambitionen für das laufende Jahr. Von Juli bis September stieg der Umsatz um 6,9 Prozent auf 968,8 Millionen Franken, wie Clariant am Dienstag mitteilte. Geholfen haben nicht zuletzt positive Währungseinflüsse, welche die Verkäufe um 1,3 Prozent erhöhten.