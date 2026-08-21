Der Entwickler des KI-Modells Claude kalkuliert dem Vernehmen nach derzeit verschiedene Szenarien und bereitet sich darauf vor, die Unterlagen für seinen möglichen Mega-Börsengang bereits Ende dieses Monats öffentlich einzureichen. Bei jüngsten Investorenbriefings unter Leitung von Finanzchef Krishna Rao sei die Frage nach der Bewertung allerdings ausgespart worden, so die Insider.