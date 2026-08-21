Der Entwickler des KI-Modells Claude kalkuliert dem Vernehmen nach derzeit verschiedene Szenarien und bereitet sich darauf vor, die Unterlagen für seinen möglichen Mega-Börsengang bereits Ende dieses Monats öffentlich einzureichen. Bei jüngsten Investorenbriefings unter Leitung von Finanzchef Krishna Rao sei die Frage nach der Bewertung allerdings ausgespart worden, so die Insider.
Elon Musks Raketen- und Satellitenunternehmen SpaceX nahm zum Auftakt 75 Milliarden Dollar ein und absolvierte damit den grössten Börsengang aller Zeiten, wie von Bloomberg zusammengestellte Daten zeigen. Durch die sogenannte Mehrzuteilungsoption stieg das endgültige Volumen auf 86,2 Milliarden Dollar. Diese Option wird üblicherweise ausgeübt, wenn die Aktien im frühen Handel zulegen.
Die Gespräche laufen noch, und Einzelheiten des Anthropic-Börsengangs einschliesslich seines Volumens könnten sich ändern, wie darüber informierte Kreise berichten. Ein Anthropic-Sprecher konnte auf Anfragen nach einer Stellungnahme zunächst nicht reagieren.
Anthropics Ziel zeigt, wie stark die führenden Unternehmen der KI-Branche die Landschaft für Technologieinvestitionen verändern. Das fünf Jahre alte Unternehmen nahm im Mai 65 Milliarden Dollar bei einer Bewertung von 965 Milliarden Dollar auf. Damit übertraf Anthropic den Rivalen OpenAI, der im März mit 852 Milliarden Dollar bewertet worden war, als der ChatGPT-Entwickler 122 Milliarden Dollar einsammelte.
Anthropic und seine Konkurrenten kämpfen mit sehr hohen Kosten
Im zweiten Quartal erzielte Anthropic zwar ein positives bereinigtes Betriebsergebnis. Im Jahr 2025 verbuchte das Unternehmen jedoch einen Nettoverlust von fast 42 Milliarden Dollar, wie aus Dokumenten hervorgeht, die Bloomberg News eingesehen hat. Damit hat sich der Verlust gegenüber den rund 8,3 Milliarden Dollar des Vorjahres etwa verfünffacht.
Wie rasant die Nachfrage nach KI wächst, zeigt der kräftige Umsatzanstieg bei Anthropic. Im zweiten Quartal erzielte das Unternehmen nach vorläufigen Zahlen mehr als 11,5 Milliarden Dollar Umsatz, verglichen mit 787 Millionen Dollar im entsprechenden Zeitraum 2025. Die Run Rate, eine Kennzahl, die aus einem kürzeren Zeitraum den Umsatz für ein Gesamtjahr hochrechnet, erreichte bis Ende Juli 65 Milliarden Dollar, wie Bloomberg News berichtete.
Anthropic und seine Konkurrenten kämpfen indessen mit den sehr hohen Kosten für die Entwicklung immer leistungsfähigerer KI-Systeme, wie darüber informierte Kreise berichten. Das Training sogenannter Frontier-Modelle verschlingt enorme Rechenleistung. Mit Rechenzentrumsbetreibern schloss Anthropic einen Vertrag über Rechenkapazitäten, der in den kommenden drei Jahren einen Wert von Dutzenden Milliarden Dollar erreichen könnte.
Anthropic ist auf Kurs, noch vor OpenAI an die Börse zu gehen. OpenAI strebt inzwischen eine Börsennotierung im Jahr 2027 an, wie Bloomberg News berichtete. Beide Unternehmen haben die Unterlagen für ihre jeweiligen Börsengänge bereits vertraulich eingereicht.
(Bloomberg)