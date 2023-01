Wir durchschreiten eine Phase von Zinserhöhungen. Wie stark wird die Wirtschaft darunter leiden?

Wir sehen derzeit einen seltenen Aspekt in einem Wirtschaftsabschwungs: Die Löhne und die Zahl der Beschäftigten bleiben auf eine unrealistische Weise hoch. Das mag okay sein, sollte dies so weitergehen. Die letzten neun Monate waren gekennzeichnet von einer heftigen Phase von Zinserhöhungen durch die Fed. Die Auswirkungen der geldpolitischen Massnahmen treten in der Regel erst nach sechs bis neun Monaten ein. Wird das nun einfach so vorbeiziehen wie ein Expresszug? Wir wissen es nicht. Aber ich sage Ihnen etwas: Meiner Ansicht nach ist der Unterschied zwischen 0,4 Prozent Wirtschaftswachstum oder 0,4 Prozent Wirtschaftsrückgang nicht gross. Aber für all die Beteiligten wird sich ein solcher Unterschied ziemlich beschissen anfühlen.