Elektroautos sind laut einer Meldung der "NZZ am Sonntag" nachweislich umweltfreundlicher als Diesel- und Benzinfahrzeuge. Die Zeitung beruft sich dabei auf eine Untersuchung der Nichtregierungsorganisation Transport & Environment (T&E). Demnach verursacht ein neues, durchschnittliches europäisches Elektroauto heutzutage nur rund ein Drittel des CO2-Ausstosses eines neuen Diesel- oder Benzinfahrzeugs, wenn man auch die Stromerzeugung mit berücksichtigt.

Elektroautos seien daher bereits heute in jedem EU-Land die sauberste Alternative, hiess es. Dies gelte selbst für Polen, wo der Anteil an Kohlestrom im Netz noch immer bedeutend ist. In Schweden, das einen ähnlichen Strommix wie die Schweiz aufweist, seien Elektroautos fast 80 Prozent sauberer als Benziner und Dieselautos. Daher dürfte für die Schweiz ein annähernd gleicher Wert gelten, hiess es.

