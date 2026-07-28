Der Gewinn ‌je Aktie soll um neun bis zehn Prozent zulegen nach zuvor acht bis ​neun Prozent. Die Aktie legte ​im vorbörslichen ​US-Handel um 1,8 Prozent zu. Im zweiten Quartal ‌übertraf der Konzern mit einem Umsatzplus von rund sechs Prozent auf ​13,37 ​Milliarden Dollar ⁠die Analystenschätzungen.