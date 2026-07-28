Angetrieben von der Fussball-Weltmeisterschaft und einer starken Nachfrage ‌nach zuckerfreien ⁠Getränken hat Coca-Cola seine Jahresprognose für Umsatz ⁠und Gewinn angehoben. 

Der Getränkekonzern rechnet nun für ‌2026 mit einem ‌organischen Umsatzwachstum von ​rund fünf Prozent statt wie bisher vier bis fünf Prozent, wie er am Dienstag mitteilte.

Der Gewinn ‌je Aktie soll um neun bis zehn Prozent zulegen nach zuvor acht bis ​neun Prozent. Die Aktie legte ​im vorbörslichen ​US-Handel um 1,8 Prozent zu. Im zweiten Quartal ‌übertraf der Konzern mit einem Umsatzplus von rund sechs Prozent auf ​13,37 ​Milliarden Dollar ⁠die Analystenschätzungen.

Zudem hätten Preiserhöhungen, ​kleinere Packungsgrössen ⁠und die Nachfrage nach der Milchmarke ‌Fairlife zum Wachstum beigetragen.

(Reuters)