Der Schritt ist eine ​Reaktion auf den zunehmenden Druck durch Streaming-Rivalen und den Ausleseprozess der Branche. Während angestammte Medienfirmen versuchen, mit Anbietern wie Netflix mitzuhalten, dürfte der 110 Milliarden Dollar schwere Kauf von Warner Bros Discovery ‌durch Paramount Skydance den Wettbewerb weiter verschärfen. Comcast, dessen Cash-Flow stark vom Kabelgeschäft abhängt, verliert zudem Breitbandkunden an Mobilfunkanbieter wie T-Mobile und ​Verizon sowie an Konkurrenten, die ihre Glasfasernetze ausbauen.