«Sehr starke» Ergebnisse

Die Analysten loben beim Quartalsupdate von Comet insbesondere den deutlich über den Erwartungen liegenden Auftragseingang und die angehobenen Jahresziele. Berenberg bezeichnet die Ergebnisse als «sehr stark» und erwartet, dass die Gewinnschätzungen für 2026 um 10 bis 15 Prozent steigen. Zudem sei ein wesentlicher Teil des Auftragsbestands bereits für Auslieferungen bis weit ins Jahr 2027 vorgesehen.