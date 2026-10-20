Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 52 Prozent auf 155,6 Millionen Franken, wie Comet am Dienstag bekanntgab. In den ersten neun Monaten 2026 erhöhte sich der Umsatz um 20 Prozent auf 395,5 Millionen Franken. Damit lagen beide Werte über den Analystenerwartungen.
Besonders stark entwickelte sich das Auftragsgeschäft. Die Auftragseingänge stiegen im dritten Quartal um 170 Prozent auf 275,6 Millionen Franken, was einem Book-to-Bill-Verhältnis von 1,77 entspricht.
Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Comet nun einen Umsatz von 570 bis 590 Millionen Franken sowie eine EBITDA-Marge von 17,0 bis 19,0 Prozent (bisher: 540-570 Mio, 14,0-17,0 Prozent). Die EBITDA-Marge beinhaltet Einmalkosten von bis zu 3 Prozentpunkten im Zusammenhang mit dem Hochfahren der Anlage in Penang sowie laufenden Effizienzverbesserungsmassnahmen.
(AWP)