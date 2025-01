Mit Blick nach vorne zeigt sich Comet aber zuversichtlich, gestützt auf Book-to-Bill-Ratio von 1x per Ende 2024. Die Erholung der Halbleitermärkte dürfte weiter anhalten, was zu einer besseren Performance als im Geschäftsjahr 2024 führen werde, heisst es dazu. Ein detaillierter Ausblick werde mit der Veröffentlichung der vollständigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 am 6. März 2025 bekannt gegeben.