Eine positive Entwicklung erwartet Krämer mit Blick auf den Iran-Krieg und die Ölpreise. «Der Charakter dieses Konflikts wurde durch die sogenannten Dark Transits geändert, also durch Öltransporte, die mit abgeschalteten Positionssignalen von der US-Marine durch die Strasse von Hormus eskortiert werden», sagte Krämer. Die Ölexporte seien auf 80 Prozent des Vorkriegsniveaus gestiegen. «Wenn der Iran in dieser Situation seine Angriffe reduzierte, könnten die USA ihre Blockade iranischer Häfen lockern.» Rückschläge seien aber nicht ausgeschlossen. Bis zum Ende des kommenden Jahres dürfte der Preis der Referenzsorte Brent aus der Nordsee bis auf 65 US-Dollar je Barrel fallen. Derzeit liegt er bei rund 95 Dollar.