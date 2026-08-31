«Für die Bürger ist Fliegen kein Luxusgut, sondern Teil der Infrastruktur. Und wir schulden ihnen, dass das auch funktioniert», sagte Gerber. Die jüngste Reduzierung der Luftverkehrsteuer könne nur ein erster Schritt sein. Er empfiehlt, die Steuer nach dem Vorbild Schwedens ganz abzuschaffen. Diese werde zu mehr Luftverkehr und letztlich zu mehr staatlichen Einnahmen führen. Zudem befürwortete der Manager den Vorschlag der Deutschen Flugsicherung, dass der Staat ein Viertel der Lotsenkosten als Basisfinanzierung übernehmen sollte.