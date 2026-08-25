«Das Verbrauchervertrauen hat sich im August den zweiten Monat ‌in Folge leicht abgeschwächt», sagte Dana Peterson, Chefökonomin des Conference Board. Die schriftlichen Angaben von Verbrauchern ​zu Faktoren, die die Wirtschaft beeinflussen, fielen ​im August etwas pessimistischer ​aus. Hinweise auf die allgemeine Preisentwicklung – und insbesondere auf die ‌Preise für Öl und Gas – blieben auf einem erhöhten Niveau.