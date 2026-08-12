Das Schiff war Datendiensten zufolge zuletzt in Südkorea, bevor es Kurs auf den Panamakanal nahm. Am Dienstag befand es sich laut von Bloomberg zusammengestellten Schifffahrtsdaten auf der Pazifikseite des Kanals und schien dort auf die Passage in Richtung Norden zu warten. Die Panamakanalbehörde erklärte in einer Mitteilung, dass die Kosten bei Auktionen aufgrund von Veränderungen bei Angebot und Nachfrage im Welthandel gestiegen seien.