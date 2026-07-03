Die Continental-Tochter ContiTech steht Insidern zufolge vor der Übernahme durch den Finanzinvestor Lonestar. Beide Seiten hätten sich auf einen Kaufpreis von rund vier Milliarden Euro geeinigt, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Continental winke zudem ein möglicher Nachschlag von bis zu 250 Millionen Euro, wenn die Geschäfte bei ContiTech besser laufen sollten als erwartet, sagte einer der Insider. Ein Continental-Sprecher lehnte eine Stellungnahme dazu ab.
Ursprünglich habe sich Continental einen Preis von mehr als fünf Milliarden Euro vorgestellt, sagte einer der Insider und eine weitere Person. Zuerst hatte die «Börsen-Zeitung» über den Zuschlag für Lonestar berichtet.
ContiTech stellt Kautschuk- und Kunststoffprodukte für industrielle Anwendungen her. Die Sparte beschäftigt weltweit mehr als 20.000 Mitarbeiter, davon rund 7700 in Deutschland. Zuletzt hatte Continental angekündigt, 3000 Stellen in der Sparte zu streichen. Damit sollen von 2028 an die Kosten um etwa 150 Millionen Euro pro Jahr gesenkt werden. Mit dem Verkauf von ContiTech wird Continental wieder zum reinen Reifenhersteller.
(Reuters)