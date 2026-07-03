Die Continental-Tochter ContiTech steht ⁠Insidern zufolge vor der Übernahme durch den Finanzinvestor Lonestar. Beide ‌Seiten hätten sich auf einen Kaufpreis von ‌rund vier Milliarden ​Euro geeinigt, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Continental winke zudem ein möglicher Nachschlag von bis zu 250 Millionen Euro, wenn die Geschäfte ‌bei ContiTech besser laufen sollten als erwartet, sagte einer der Insider. Ein Continental-Sprecher lehnte eine Stellungnahme dazu ab.