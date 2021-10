Ziel des Projekts sei es, die Wirtschaftlichkeit aufzuzeigen, das Personal zu schulen und den Dienst der Öffentlichkeit zu präsentieren, teilte das an der SIX kotierte indonesische Unternehmen am Donnerstag mit.

Beim Pilotprojekt werde der speichelbasierte Covid-19-Diagnosetest mit der digitalen Gesundheitspass-App Teman Sehat ("Health Buddy") zu einer integrierten Plattform kombiniert. Derzeit würden Mitarbeiter eingestellt und ausgebildet, so Achiko weiter. Zudem würden Produktions- und Vertriebskanäle in Indonesien aufgebaut und eine CE-Kennzeichnung im Hinblick auf den Verkauf in Europa zum Abschluss gebracht.

(AWP)