Jeder, der Anzeichen und Symptome von Covid-19 zeige, sollte unabhängig vom Alter getestet werden, sagte Severin Schwan in einem Interview mit Bloomberg TV. Aber es gebe derzeit einfach nicht genug Ressourcen, um jeden zu testen, fügte er hinzu. Das Beste, was die meisten Menschen tun können, ist, nicht mehr persönlich miteinander zu interagieren.

„Es geht um soziale Distanzierung. Nicht mehr an Veranstaltungen teilnehmen. Es geht darum, die Hände zu waschen“, sagte Schwan. “Das ist der effektivste Weg, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen.”

Schnellzulassung in USA

Roche sorgte am Freitag für Furore, nachdem das Unternehmen in den USA eine Schnellzulassung für einen hochautomatisierten Coronavirus-Test erhalten hat. Dies wird den Gesundheitsbehörden helfen, Ressourcen zuzuweisen und Massnahmen wie Quarantänen zu beschliessen. Schwan lobte Roches „sehr gute Zusammenarbeit“ mit der US Food and Drug Administration dafür, dass diese Tests nun in Rekordzeit in die Labore gelangen können.

Mit seiner Empfehlung für mehr Tests schliesst sich Schwan einer Forderung der Weltgesundheitsorganisation an. Zuvor hatten einige europäische Länder wie Grossbritannien derartige Aktivitäten während der Virusausbreitung zurückgefahren.

(Bloomberg)