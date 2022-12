Bis zum 14. Dezember seien 14'000 Fieberkliniken in grossen Krankenhäusern und 33'000 in kommunalen Krankenhäusern eröffnet worden, teilt die Nationale Gesundheitskommission mit. Mit Stand vom 13. Dezember hätten rund 92,7 Prozent der Menschen eine Covid-19-Impfung erhalten und knapp 90,4 Prozent seien vollständig geimpft. Gesundheitsexperten erwarten, dass die plötzliche Lockerung der Corona-Maßnahmen in den kommenden Monaten wohl zu einem Anstieg schwerer Fälle führt. Die Krankenhäuser in den Großstädten zeigen bereits Anzeichen einer Überlastung.