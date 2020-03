Eine Ausnahme ist die Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren, die halbstündlich verkehrt, wie aus einer Mitteilung der Jungfraubahnen vom Donnerstag hervorgeht. Die Erreichbarkeit der bewohnten Ortschaften in der Region ist sichergestellt.

Der ausgedünnte Fahrplan tritt am Samstag in Kraft und gilt vorerst bis am 30. April. Er richtet sich nach den Bahnanschlüssen in Interlaken Ost. Der Güterverkehr ist von der Ausdünnung nicht betroffen.

Die touristischen Bahnen in der Jungfrauregion, etwa jene aufs Jungfraujoch, bleiben weiterhin eingestellt. Auch die Skigebiete sind geschlossen.

Kurzarbeit für viele Mitarbeitende

Seit Anfang Februar hat das Management des Bahnunternehmens verschiedene Kostensenkungs- und Sparmassnahmen eingeleitet. Dazu gehören unter anderem Überzeit- und Ferienabbau. Auch alle Supplementszüge, also Züge ausserhalb des Fahrplans, wurden gestrichen. Nun beantragt die Bahnleitung für ein Gros der Mitarbeitenden Kurzarbeit.

(AWP)