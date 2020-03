Der in London ansässige Vermögensverwalter von Allianz Global Investors kaufte am Montag italienische Anleihen über alle Laufzeiten, während der Markt im Zuge des Ölpreisverfalls und der Coronavirus-Epidemie in die Knie ging.

Damit handelte er gegen den Markttrend an einem Tag, an dem BTPs stärker als die Papiere der meisten Pendants fielen. Das trieb Italiens Benchmark-Renditen um bis zu 36 Basispunkte hoch. Am Dienstag und Mittwoch dann zogen ihre Kurse wieder an und die Renditen gaben einen Teil des kräftigen Anstiegs vom Montag wieder ab. Brzezniaks Strategic Bond Fund, den er zusammen mit Mike Riddell verwaltet, übertraf im vergangenen Monat 98 Prozent der Konkurrenzfonds.

"Italien ist aktuell offensichtlich sehr betroffen, aber andere europäische Länder holen in Bezug auf das Coronavirus auf", sagte Brzezniak am Montag. Die Regierung in Rom scheine die Sache richtig zu machen. "Also kurzfristig tut es weh, aber langfristig ist es hoffentlich ein Gewinn."

Er verweist darauf, dass Italien mit der Eindämmung der Pandemie bereits vor dem restlichen Europa beschäftigt war, wo sich die Situation rapide verschlechtert. Italien ist das erste Land, das den Versuch einer landesweiten Sperrzone unternimmt. Frankreich hat inzwischen Großveranstaltungen verboten und Spanien schließt ab dem heutigen Mittwoch alle Universitäten.

Nur italienische Anleihen interessant

Brzezniak schleicht sich nach eigenen Angaben "nur bei italienischen Schuldverschreibungen" ein. Der Vermögensverwalter beobachtet den Spread zwischen der Rendite zehnjähriger italienischer Staatsanleihen und entsprechenden spanischen Bonds. Die Renditedifferenz, die am Montag mit rund 116 Basispunkten die stärkste Ausweitung seit August verzeichnete, könnte auf 50 Basispunkte zurückgehen, prognostizierte er. Der Spread lag am Mittwoch bei 91 Basispunkten.

"Der Spread könnte sich zuerst ausweiten, aber es ist kein schlechtes Niveau, eine Position aufzubauen", sagte er am Montag, bevor sich die Renditedifferenz wieder verengte.

Italienische Staatsanleihen, die ein großer Nutznießer des Anleihekaufprogramms der Europäischen Zentralbank waren, könnten weiteren Schub erhalten, wenn die geldpolitischen Entscheidungsträger angesichts der Pandemie die Stimuli verstärken, sagte Brzezniak. "Die EZB wird letztlich mit etwas mehr QE kommen, auch wenn dies nur vorübergehend ist", erklärte er.

(Bloomberg)