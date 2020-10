Die Aktien von Mercator Medical stiegen im polnischen Frühjahr um mehr als das 30-fache an, als die erste Welle des Covid-19-Virus die Nachfrage nach seinen Produkten explodieren liess. Jetzt, da die Infektionsraten in einem Wiederaufleben der Krankheit steigen, hat sich der Marktwert von Mercator erneut knapp verdoppelt. Das bedeutet einen Anstieg von knapp 70 Prozent in den letzten vier Wochen - auf Jahressicht gar rund 5'600 Prozent. Dies ist die der grösste Kursanstieg eines auf dem Warschauer Hauptmarkt notierten Unternehmens.

Zusammen mit anderen polnischen Biotechnologie-Aktien hat sich Mercator zu einem Barometer für die Anlegerstimmung über das Virus entwickelt. Der Marktwert hat zum ersten Mal sieben Milliarden Zloty (1,8 Milliarden Dollar) überschritten, was den Betreiber von Latexhandschuhfabriken in Thailand wertvoller macht als etwa die Commerzbank unit mBank, Polens viertgrösstem Kreditgeber.

Kursverlauf der Mercator-Medical-Aktie seit Anfang Jahr, Quelle: google finance

Mercator teilte in einer vorläufigen Gewinnmitteilung nach Marktschluss am Dienstag mit, dass der Nettogewinn im dritten Quartal auf 356,2 Millionen Zloty (ca. 92 Millionen Dollar) gestiegen sei, was einer Steigerung von 70 Prozent gegenüber den vorherigen drei Monaten entspricht. Zum Vergleich: In der Vorjahresperiode wies das Unternehmen lediglich einen Umsatz von nur 1,3 Millionen Zloty (ca. 332'000 Dollar) aus. Der Umsatz hat sich gegenüber dem Vorjahr mehr als vervierfacht. "Während das Wachstum der Handschuhpreise zu Beginn des Quartals ins Stocken geriet, beschleunigte es sich erneut mit dem Wiederaufleben der Pandemie, was das Ergebnis stützen wird", teilte Chief Financial Officer Witold Kruszewski per E-Mail mit.

"Die hohen Erwartungen für das dritte Quartal haben sich als richtig erwiesen, und das Unternehmen hat die Möglichkeit, die durchschnittlichen Verkaufspreise weiter anzuheben." Sagt Tomasz Rodak, ein Analyst der BOS Bank. Er schätzt, dass Mercator mit dem achtfachen des in diesem Jahr prognostizierten Gewinns bewertet wird, was immer noch eine niedrigere Bewertung sei im Vergleich zu Konkurrenten wie etwa Top Glove aus Malaysia.

(Bloomberg/cash)