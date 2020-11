Das, was jetzt auf der Welt passiere, habe es in den letzten fünfzig Jahren noch nie gegeben, erklärte Weber am Montag auf einer Konferenz in Sydney. Deswegen könnten Ökonomen die Entwicklungen möglicherweise nicht verstehen und Prognosen dafür abgeben.

“Unser Verständnis der Wirtschaft, unsere makroökonomischen Modelle basieren hauptsächlich auf diesen letzten 50 Jahren”, sagte Weber, der die Bundesbank während der globalen Krise 2008/09 leitete. “Weder unser Verständnis der Wirtschaft noch unsere makroökonomischen Modelle sind gut geeignet, um die aktuelle Wirtschaftslage gut zu verstehen und zu prognostizieren.”

Volkswirtschaften in der Pandemie

Globale Zentralbanken haben die Fremdkapitalkosten reduziert und massive Programme zum Erwerb von Vermögenswerten eingesetzt, um ihre Volkswirtschaften in der Pandemie zu unterstützen. In ähnlicher Weise haben die Regierungen ihre Haushalte tief in die roten Zahlen gebracht, um ihren Bürgern zu helfen und Konjunkturprogramme zu finanzieren, um die wirtschaftliche Erholung anzukurbeln.

In vielen Industrienationen war die Geldpolitik bereits vor Beginn von Covid-19 expansiv, was zu überhöhten Vermögenspreisen führte und die Kluft zwischen Arm und Reich verschärfte.

Erhöhte Unsicherheit und hohe Staatsdefizite

Diese Tendenz dürfte laut Weber anhalten. “Die aktuelle Situation, in der wir uns befinden und in der wir noch einige Jahre bleiben werden, ist schwierig”, sagte er. “Mit erhöhter Unsicherheit, hohen Staatsdefiziten und einer sehr expansiven Geldpolitik wird dies die Polarisierung in unserer Gesellschaft weiter verstärken und die wirtschaftliche Unsicherheit um politische Unsicherheit ergänzen.”

Er forderte politische Entscheidungsträger, Unternehmen und Investoren auf, eine Reihe möglicher Ergebnisse zu berücksichtigen und zu versuchen, ihre Volkswirtschaften, Unternehmen, Gesellschaften und Portfolios „so robust wie möglich“ zu machen, um auf die nächste Überraschung vorbereitet zu sein.

“Ich denke, dass es in den nächsten Monaten und Jahren weitere Überraschungen geben wird”, sagte Weber.

(Bloomberg)