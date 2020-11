Zwar habe VW einen „gesunden Auftragsbestand“ und bleibe zuversichtlich bezüglich des Absatzes in den kommenden Wochen, sagte Diess kürzlich. Aber die Entwicklung des Unternehmens hänge davon ab, wie die grossen Volkswirtschaften die Krankheit in den Griff bekommen und Beschränkungen abwenden können, die die Nachfrage und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens beeinträchtigen würden, fügte er hinzu.

“Eine zweite Welle, die zu einem weiteren Lockdown führen würde, wäre wirklich schwierig zu handhaben”, sagte der VW-Chef während eines Bloomberg-Webinars. “Auf lange Sicht wird der Klimawandel die grösste Herausforderung für die Menschheit sein.”

Der Autohersteller aus Wolfsburg ist im dritten Quartal wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Zuvor hatten bereits Konkurrenten wie Daimler, Tesla und Ford robuste Ergebnisse vorgelegt, nachdem eine rasche Erholung der Nachfrage in China der Branche hilft, die Covid-19-Pandemie zu bewältigen. Eine weitere Welle von Neuinfektionen in Schlüsselmärkten, eine ungeklärte US-Wahl und ein chaotischer Austritt Grossbritanniens aus der Europäischen Union gehören nun zu den Risiken für eine weitere konjunkturelle Stabilisierung.

(Bloomberg)