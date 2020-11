"Wir waren besorgt, dass eine zweite Welle kommen könnte, und es ist nicht überraschend, dass dies Auswirkungen auf die Deutsche Bank haben dürfte", teilte der Chief of Staff, Matthias Krause, den Mitarbeitern diese Woche in einem Memo mit. "Wir haben beschlossen, dass Front-Office-Mitarbeiter der Investmentbank in Nord- und Südamerika bis auf weiteres von zu Hause aus arbeiten werden."

Im September hatte die Bank den Beschäftigten in New York mitgeteilt, dass die Möglichkeit zur Heimarbeit bis Mitte nächsten Jahres bestehe. Seither waren nach und nach Mitarbeiter in die Büros zurückgekehrt. In New York ist die Deutsche Bank im Umzug begriffen: Sie will ihre Räumlichkeiten bei der Wall Street im Süden von Manhattan verlassen. Der neue Hauptsitz in befindet sich am Columbus Circle am Central Park.

"Leider haben wir in den letzten 24 Stunden in New York und auch in Brasilien eine Reihe von Kollegen gesehen, die von Covid betroffen waren", so Krause in dem Memo. Die Bank habe die Protokolle zur Ermittlung von Kontaktpersonen befolgt, habe die möglicherweise betroffenen Personen informiert und werde die Situation weiter beobachten.

"Die Gewährleistung eines sicheren Arbeitsplatzes für unsere Kollegen hat für uns oberste Priorität", erklärte ein Banksprecher per E-Mail. "Da die Zahl der Fälle auf nationaler Ebene zunimmt, waren wir auf dieses Szenario vorbereitet, und aus Gründen der Vorsicht verlangen wir verstärkte Arbeit von zu Hause aus, um die Sicherheit unserer Mitarbeiter zu gewährleisten."

