Die Schweiz wird die Grenzen zu Italien schliessen. Das berichtet handelszeitung.ch und beruft sich dabei auf Tessiner Regierungskreise. Ab wann die Massnahme umgesetzt wird, ist zur Stunde noch nicht klar.

Auch die Schulen im Kanton Tessin werden schliessen, wie handelszeitung.ch unter Berufung auf dieselben Kreisen schreibt. Offen sei auch hier, ab wann und für wie lange die Massnahme gilt.

Österreich hat am Montag an der Grenze zu Italien Fiebermessungen für Reisende eingeführt. Seit heute gilt im Nachbarland ein Einreisestopp mit Personen ohne Gesundheitsattest. Österreich hat alle Bürger, die sich in Italien aufhalten, zur Rückkehr ins eigene Land aufgerufen.

Der Bundesrat nimmt heute Abend an einer überraschend anberaumten Krisensitzung zum Corona-Virus teil. Mit dabei ist auch Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga.

(cash/hz)