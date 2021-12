07:40

Forschenden der ETH Lausanne (EPFL) ist es gelungen, die Konfiguration des Spike-Proteins der Omikron-Variante auf nahezu atomarer Ebene zu beobachten. Möglich gemacht haben dies Hochleistungselektronenmikroskope des Dubochet Center for Imaging (DCI), einer Forschungseinrichtung der EPFL sowie der Unis von Lausanne und Genf. Die noch nicht begutachtete Strukturanalyse wurde am Mittwoch auf der Open-Access-Plattform bioRxiv.org, Link öffnet in einem neuen Fenster veröffentlicht. Wissenschaftler auf der ganzen Welt können sie für ihre eigene Forschung nutzen, um zu untersuchen, wie die Omikron-Variante auf bestehende Medikamente reagiert.

Thanks to the high-power electron microscopes at the Dubochet Center for Imaging, Scientists from @epfl_en were able to observe the configuration of the Omicron variant’s spike protein at a near-atomic scale. @LabStahlberg @Trono_Lab Florence Pojerhttps://t.co/xhzzH8sqHl pic.twitter.com/1pDoMfVVd4 — EPFL Center for Imaging (@EPFL_Imaging) December 30, 2021

06:40

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) blickt mit vorsichtigem Optimismus auf die voraussichtliche Corona-Lage im nächsten Jahr. Es sei unter anderem wichtig, dass bis zur Jahresmitte in jedem Land mindestens 70 Prozent der Bevölkerung geimpft sei, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch in Genf. Dann sei es möglich, dass die Pandemie zumindest mit ihren schweren Verläufen auslaufe. "Wir können die Phase der Hospitalisierungen und des Todes zu einem Ende bringen", sagte WHO-Experte Mike Ryan. Die WHO setzt auch auf weitere Fortschritte beim Einsatz von Medikamenten bei der Therapie gegen Covid-19 im nächsten Jahr.

06:00

Trotz stark steigenden Ansteckungszahlen bleibt der Bundesrat zurückhaltend und verzichtet auf eine weitere Verschärfung der Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Man sei zum Schluss gekommen, noch keine neuen Massnahmen auf nationaler Ebene zu ergreifen, teilte Gesundheitsminister Alain Berset am Mittwoch auf Twitter mit - nach einem Austausch mit Bundespräsident Guy Parmelin und Lukas Engelberger, Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK).

Beizer fürchten neuen Lockdown: «Immer sind wir die Zielscheibe» https://t.co/8iQDkKILnF — Blick (@Blickch) December 29, 2021

05:55

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet binnen 24 Stunden 42'770 Corona-Neuinfektionen für Deutschland. Das sind 2157 Fälle weniger als am Donnerstag vor einer Woche, als 44'927 Positiv-Tests gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 207,4 von 205,5 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 383 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 111'602. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 7,1 Millionen Corona-Tests positiv aus. Das RKI weist darauf hin, dass während der Feiertage und zum Jahreswechsel weniger getestet wird und demnach vermutlich weniger Fälle gemeldet werden.

23:45

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat grünes Licht für den Clinitest Rapid Covid-19 Antigen-Schnelltest von Siemens Healthineers gegeben. Der Test für Personen ab 14 Jahren habe die Notzulassung erhalten, teilen die Behörde und Siemens Healthineers mit. Der Schnelltest liefere ein Ergebnis innerhalb von 15 Minuten.

23:10

US-Regierungsberater Anthony Fauci geht davon aus, dass ein Corona-Vakzin für Kinder unter fünf Jahren frühestens in zwei Monaten zugelassen wird. Das sagt der Seuchenexperte dem CNN.

22:20

Dem Regierungsberater Anthony Fauci zufolge dürfte in den USA der Höhepunkt der Omikron-Welle bis Ende Januar erreicht werden. Allerdings sei die Vorhersage wegen der Grösse des Landes schwierig. Ein Lockdown wegen Omikron werde nicht erwogen.

Exclusive: U.S. NIH research hospital delays elective surgeries as Omicron hits https://t.co/xbqDfSEryy pic.twitter.com/P4sezheI9D — Reuters (@Reuters) December 30, 2021

21:30

Auf den Strassen von Paris gilt eine Maskenpflicht ab dem 31. Dezember. Grund sei der starke Anstieg von Corona-Neuinfektionen, teilen die lokalen Behörden mit. Bei einem Verstoss gegen die neue Richtlinie werde eine Strafe von 135 Euro fällig. In Frankreich besteht bereits eine Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden und Transportmitteln.

20:45

Das irische Gesundheitsministerium meldet 16'428 Neuinfektionen und damit so viele wie noch nie. Fast alle neuen Fälle sollen dabei auf Omikron zurückgehen. Die jüngsten Indikatoren zur Verbreitung der Seuche gäben durchgehend Anlass zur Sorge, erklärt Chefmediziner Tony Holohan. In Irland leben knapp fünf Millionen Menschen.

20:00

Auch Grossbritannien meldet mit 183'037 Neuinfektionen einen Rekord. Die Zahl der neuen verzeichneten Todesfälle liegt bei 57.

