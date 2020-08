00:45

Nach den teils gewalttätigen Demonstrationen im Tagesverlauf hat sich die Lage in Berlin nach Angaben der Polizei bis zum späten Abend beruhigt. "Jetzt scheint es erstmal eine entspannte Nacht zu geben", sagte eine Sprecherin am Samstag eine Stunde vor Mitternacht. Die Abschlusskundgebung sei ohne Zwischenfälle beendet worden und auch an der russischen Botschaft sei Ruhe eingekehrt. Gleiches gelte für den Berliner Reichstag. Dort waren am Abend zahlreiche Demonstranten die Treppe hochgelaufen. Von einem Versuch, den Reichstag zu stürmen, könne aus ihrer Sicht aber nicht gesprochen werden, sagte die Sprecherin. Es sei unklar, was Motivation und Ziel der Personen gewesen sei.

Tens of thousands of protesters took to the streets of Berlin, culminating in clashes with police https://t.co/VYqNaTVdrq — Bloomberg (@business) August 29, 2020

Eine Bilanz des Tages könne noch nicht gezogen werden, sagte die Sprecherin zudem. Es habe sicher hunderte Festnahmen und mehrere verletzte Polizisten gegeben.

Der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte am Abend von etwa 300 Festnahmen gesprochen, davon allein 200 nahe der russischen Botschaft, an der "Reichsbürger und Extremisten" demonstriert hätten. Dort habe es auch sieben verletzte Polizisten gegeben. Die Polizei hatte getwittert, an dem Ort habe es auch Gefangenenbefreiungen gegeben.

Insgesamt hatten Geisel zufolge in Berlin bis zu 38.000 Menschen demonstriert. Die Großdemonstration selbst war von der Polizei aufgelöst worden. Grund dafür war nach Angaben der Behörden "insbesondere die Nichteinhaltung der Abstandsregelungen".

Frankreich hat erneut mehrere tausend neue Infektionen binnen eines Tages gemeldet. In den vergangenen 24 Stunden seien 5453 Neuinfektionen nachgewiesen worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Abend in Paris mit. Damit ging die Zahl nach drei Tagen mit einem deutlichem Wachstum wieder zurück.

Am Freitag waren 7379 Neuinfektionen registriert worden, am Donnerstag 6111 und am Mittwoch 5429. Seit Beginn der Pandemie starben in Frankreich schon mehr als 30.600 Infizierte. Am Samstag wurden 4530 Covid-19-Patienten im Krankenhaus behandelt, davon 400 auf Intensivstationen.

Coronavirus en France: 5453 nouveaux cas recensés en 24 heures https://t.co/oqTztyxhbX pic.twitter.com/oFBzkpPX3v — BFMTV (@BFMTV) August 29, 2020

Die Zahl der Virus-Neuerkrankungen in den USA bleibt auf hohem Niveau. Die Seuchenschutz-Behörde CDC meldet einen Anstieg der Infektionen binnen 24 Stunden um 44.656. Am Freitag waren es 46.830 gewesen, am Donnerstag 46.393. Die Zahl liegt damit insgesamt jetzt bei rund 5,89 Millionen. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Covid-19 steigt laut CDC um 978, nach 1167 am Freitag und 1239 am Donnerstag, Insgesamt liegt die Zahl der Verstorbenen damit bei 180.165.

Auch in den #USA ist eine zweite Corona-Infektion eines bereits als genesen geltenden Patienten nachgewiesen worden - mit einem schwereren Verlauf als beim ersten Mal. Lesen Sie weitere Entwicklungen in unserem Newsblog.#COVID19 #coronavirus https://t.co/r5LkpRDtWS — Die Nachrichten (@DLFNachrichten) August 29, 2020

Demonstranten gegen die staatliche Corona-Politik haben am Samstagabend eine Absperrung am Reichstagsgebäude in Berlin durchbrochen. Sie seien die Treppe hoch gestürmt, berichtete ein dpa-Reporter am Ort. Polizeibeamte drängten die Menschen zurück, sie setzten Pfefferspray ein. Es kam zu Rangeleien. Am Reichstagsgebäude hatte es zuvor eine Kundgebung gegeben.

Vornehmlich Rechtsextreme und Reichsbürger haben am Samstag versucht, das Berliner Reichstagsgebäude zu stürmen und sind dabei bis vor den Eingang und auf die Treppen gelangt. https://t.co/uzqqP3cBEJ #Corona #Berlin — Frankfurter Allgemeine (@faznet) August 29, 2020

