02:15

Donald Trump will 100'000 Dollar für die Bekämpfung von Corona spenden. Dies teilte seine Pressechefin Kayleigh McEnany mit, wie "CNN" berichtet. Dem US-Präsidenten stehen pro Quartal 100'000 Dollar Gehalt zu. Der Lohn für dieses Quartal soll "für die Entwicklung neuer Therapien, die Covid-19 heilen und verhindern können", eingesetzt werden.

Seit er im Amt ist, hat Donald Trump sein Gehalt an unterschiedliche Organisationen gespendet. Darunter ein Veteranen-Verein und das Heimatschutz-Ministerium.

President @realDonaldTrump is donating this quarter's salary to @HHSGov to develop new therapies for treating and preventing Coronavirus. pic.twitter.com/uMCjAQ9ZdA — The White House (@WhiteHouse) May 22, 2020

+++

01:05

Einer der wichtigsten Berater des britischen Premierministers Boris Johnson, Dominic Cummings, soll gegen die Ausgangsbeschränkungen in dem Land verstosen haben. Das berichteten der "Guardian" und der "Daily Mirror" am Freitagabend.

Cummings soll demnach bereits Ende März von der Hauptstadt London in die rund 430 Kilometer entfernte nordostenglische Grafschaft Durham gefahren sein, wo seine Eltern wohnen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Cummings jedoch selbst Symptome von Covid-19.

Lediglich eine Woche vorher hatte die britische Regierung zur Eindämmung des Coronavirus strenge Auflagen für die Bewegungsfreiheit erlassen. So war das Reisen mit Ausnahme von dringenden Gründen nicht erlaubt. Wer Symptome aufweist, muss sich zudem eine Woche in Selbstisolation begeben. Cummings wurde den Berichten zufolge in Durham von einem Anwohner gesehen und bei der Polizei angezeigt.

+++

00:30

In Frankreich fällt die Zahl neuer Covid-19-Opfer weiter. Innerhalb von 24 Stunden sind 74 Menschen an der Krankheit gestorben, am Vortag waren es 83. Auch bei den Corona-Intensivpatienten sank die Zahl um 44 auf 1701, wie das Gesundheitsministerium am Freitag in Paris mitteilte. Erstmals haben die Behörden nicht die Gesamtbilanz der Corona-Toten seit Ausbruch der Pandemie bekannt gegeben. Bis zum Donnerstag lag die Zahl bei 28'215.

Frankreich gehört in Europa zu den meist betroffenen Ländern in der Corona-Krise. Vor rund anderthalb Wochen lockerte die Regierung die strengen Ausgangsbeschränkungen für Bürger. Einschränkungen gibt es allerdings weiterhin; so sind Reisen mit einer Entfernung von über 100 Kilometern nur für berufliche oder private Anlässen zulässig.

(cash/AWP/SDA/Bloomberg/Reuters)